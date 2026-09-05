‘Unlock the Legend’ Besutan FKS Hidupkan Nilai Historis Brand Legendaris

jpnn.com, JAKARTA - FKS Food mengajak masyarakat membuka kembali cerita di balik Legendary Brands dan mempertemukannya dengan perspektif serta keahlian para chef profesional lewat Legendary Chefs - “Unlock the Legend”.

Kampanye yang berlangsung pada 4–6 September 2026 di Summarecon Mall Serpong ini memadukan kekuatan produk legendaris dengan keahlian chef.

CEO FKS Food Gerry Mustika mengatakan kampanyenya bertujuan untuk menghidupkan kembali cerita dan nilai dari sejumlah produk FKS Food.

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FKS Food Sejahtera adalah bagian dari FKS Group yang berdiri sejak 1992. FKS Food Sejahtera melayani masyarakat Indonesia sejak 2020 diberbagai kategori melalui Brand Legendaris.

Untuk snacking ada Taro, Mie Kremezz, Bihunku. Untuk candy ada Gulas. Untuk cooking food ada Tanam Jagung, Superior, dan Ayam 2 Telor.

"Kami berkomitmen terus berkembang melalui inovasi dan penciptaan produk yang berkualitas serta berdaya saing,” ujar Gerry.

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VP Marketing FKS Food Andri Riyad mengatakan Legendary Chefs terinspirasi dari perjalanan panjang produk-produk Legendary Brands FKS Food yang telah dipercaya dan divalidasi oleh chef profesional.

Brand ini sudah menjadi ‘rahasia’ para chef profesional dan hari ini melalui ‘Unlock The Legend’ kami membukanya untuk masyarakat seluruh Indonesia.