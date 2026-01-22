UNOSO Gelar Wisuda Ke-2, OSO Minta Wisudawan Terus Menambah Pengalaman & Ilmu Pengetahuan

jpnn.com - JAKARTA - Universitas OSO atau UNOSO menggelar wisuda ke-2 di Pontianak Convention Center (PCC), Kalimantan Barat, Kamis (22/1). Wisuda ke-2 UNOSO itu berlangsung khidmat dan dihadiri langsung Pembina Yayasan Pendidikan OSO. Dr. H. Oesman Sapta Odang dan istri, Serviati Oesman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, serta akademisi Rocky Gerung.

Hadir pula Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, Kapolda Kalbar Irjen Pipit Rismanto, Rektor UNOSO Yarlina Yacoub, Rektor Untan Garuda Wiko, mantan Kepala Pelaksana Harian BNN Komjen (Purn) Gories Mere, serta sejumlah wali kota/bupati, serta forkopimda Kalbar.

Dalam sambutannya, Oesman Sapta Odang berharap para wisudawan/wisudawati serta mahasiswa UNOSO agar bisa orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, khususnya masyarakat daerah. Mantan ketua DPD RI itu menegaskan bahwa mahasiswa harus berpihak pada kebenaran. “Kepada para lulusan UNOSO, teruslah bermanfaat untuk sesama, untuk daerah maju," katanya.

Pihaknya berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat karena telah diterima dan diizinkan turut membangun pendidikan di wilayah ini. OSO pun menekankan pentingnya sistem pendidikan dan pengalaman.

Menurut OSO, selain menimba ilmu melalui pendidikan serta buku, pengalaman pun sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan mencapai keberhasilan. Menurut dia, sistem pendidikan dan pengalaman sama-sama penting dan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, kata OSO, pendidikan sangat penting, tetapi mahasiswa juga harus menempa diri dengan menambah pengalaman.

“Anda harus berpikir yang tajam tentang bagaimana membangun sistem yang anda pelajari itu. Untuk itu, anda tidak hanya harus baca buku untuk lulus, tetapi anda harus mencari pengalaman yang bisa menambah ilmu anda,” katanya.

Lebih lanjut mantan wakil ketua MPR RI itu mengatakan bahwa UNOSO yang dibangunnya ini memang tidak besar. Sebab, pihaknya memang tidak mengejar jumlah, melainkan kualitas mumpuni.

OSO mengatakan bahwa meskipun hanya mewisuda 50 sampai 100 orang saja, tetapi kualitasnya mumpuni dan tidak diragukan. “Saya mau 50 sampai 100 orang saja tetapi berkualitas. UNOSO harus membangun kualitas yang berasal dari Kalbar,” kata OSO.