Untar Bekali Mahasiswa Baru untuk Menjadi Pribadi Berdampak Lewat PKKMB 2026

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Tarumanagara (Untar) membekali mahasiswa baru dengan pemahaman tentang kehidupan perguruan tinggi, pengembangan potensi diri, dan pembentukan karakter melalui Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2026.

Kegiatan yang mengusung tema 'Embrace The Adventure of Endless Possibilities: Move Beyond Expectation' itu berlangsung di Kampus I Untar, Jakarta pada 12–14 Agustus 2026.

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Rektor Untar Prof. Amad Sudiro mengajak mahasiswa baru berani melampaui ekspektasi, keluar dari zona nyaman, dan tidak takut belajar dari kegagalan.

Mahasiswa juga didorong mengembangkan kemampuan akademik dan nonakademik dengan berlandaskan integritas, profesionalisme, dan jiwa kewirausahaan.

Dia berpesan selama menempuh pendidikan di Untar, mahasiswa diharapkan menanamkan nilai integritas, profesionalisme, dan jiwa kewirausahaan.

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"Jadilah pribadi yang terbuka untuk berkolaborasi, berani berinovasi, dan terus belajar agar dapat memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa,” pesan Rektor Untar.

Dalam PKKMB tersebut, Untar menghadirkan sejumlah pembicara dari berbagai bidang untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru.