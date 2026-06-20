Untar dan Pemkot Jakbar Tingkatkan Deteksi Dini Penyakit di Masyarakat Lewat Gebyar CKG
jpnn.com, JAKARTA BARAT - Universitas Tarumanagara (Untar) melalui Fakultas Kedokteran (FK) menggelar Gebyar Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Kegiatan yang dilaksanakan FK Untar bekerja sama dengan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat berkolaborasi dengan Puskesmas Grogol Petamburan dan Puskesmas Palmerah berlangsung pada 18–19 Juni 2026.
Kegiatan yang digelar di T-Space Kampus I Untar tersebut menyediakan layanan deteksi dini berbagai penyakit bagi sivitas akademika dan masyarakat.
Layanan yang tersedia meliputi pemeriksaan kesehatan gigi, mata, kesehatan jiwa, hipertensi, obesitas, diabetes, hepatitis, aktivitas fisik, Tes IVA dan SADANIS, fungsi paru-paru, serta deteksi penyakit tidak menular.
Seluruh pemeriksaan, termasuk skrining diabetes dan hipertensi, dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional tanpa dipungut biaya.
Rektor Untar Prof. Amad Sudiro mengatakan program cek kesehatan gratis tersebut merupakan kegiatan yang bermanfaat karena kesehatan menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Dia mengapresiasi kerja sama antara Untar dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
FK Untar bekerja sama dengan Pemkot Jakbar meningkatkan deteksi dini penyakit di masyarakat dengan menggelar Gebyar CKG
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