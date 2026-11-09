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Untar Luluskan 1.233 Wisudawan, Rektor Ingatkan Gelar Akademik Punya Masa Relevansi

Untar Luluskan 1.233 Wisudawan, Rektor Ingatkan Gelar Akademik Punya Masa Relevansi
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Universitas Tarumanagara menggelar acara wisuda ke-88 yang meluluskan 1.233 wisudawan yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (7/11). Foto: Dokumentasi Untar

jpnn.com, JAKARTA - Rektor Universitas Tarumanagara (Untar) Prof. Amad Sudiro berpesan gelar akademik tidak otomatis menjamin seseorang tetap relevan di tengah perubahan zaman.

Kemampuan memperbarui kompetensi, menjaga integritas, dan menyelesaikan persoalan nyata menjadi bekal penting bagi lulusan perguruan tinggi untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Untar Luluskan 1.233 Wisudawan, Rektor Ingatkan Gelar Akademik Punya Masa Relevansi

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Pesan tersebut disampaikan Prof. Amad Sudiro dalam Wisuda ke-88 Untar yang meluluskan 1.233 wisudawan di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (7/11).

Menurut Rektor Untar, setiap gelar akademik memiliki masa relevansi seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan masyarakat.

"Karena itu, kebiasaan belajar sepanjang hayat menjadi kunci agar kompetensi lulusan tidak tertinggal," pesannya.

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Ia menegaskan kemajuan teknologi tidak menghilangkan tanggung jawab manusia atas keputusan yang diambil beserta konsekuensinya.

Pengetahuan dan kecakapan harus diimbangi kemampuan mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan.

Ini sejumlah pesan yang disampaikan Rektor Universitas Tarumanagara Prof. Amad Sudiro dalam Wisuda ke-88 Untar yang meluluskan 1.233 wisudawan di JICC, Sabtu

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