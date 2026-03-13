Untar Tampilkan Furnitur Berbasis Budaya di IFEX 2026
jpnn.com, TANGERANG - Program Studi (Prodi) Desain Interior (DI) Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Universitas Tarumanagara (Untar) ikut berpartisipasi dalam pameran furnitur internasional Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2026 yang digelar di ICE BSD, Tangerang pada 5–8 Maret 2026.
Karya mahasiswa yang dipamerkan itu berada di selasar Hall 2.
Mengusung tema “Living Heritage: Reinterpreting Indonesian Heritage for Today”, Prodi Untar menampilkan karya desain furnitur mahasiswa berupa koleksi kursi dengan pendekatan eksplorasi budaya Indonesia.
Melalui pameran ini, Untar memperkenalkan karya desain mahasiswa kepada publik internasional sekaligus menunjukkan bagaimana warisan budaya Indonesia dapat diterjemahkan ke dalam desain furnitur kontemporer yang relevan dengan kebutuhan pasar global.
Karya-karya yang dipamerkan mengangkat unsur budaya, tradisi, dan keterampilan kerajinan khas Indonesia dengan memanfaatkan material lokal sebagai identitas desain.
Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat daya saing desain furnitur Indonesia di tingkat internasional.
Rektor Untar Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., sempat berkunjung ke booth Untar didampingi Dekan FSRD Untar Dr. Maitri Widya Mutiara, S.Ds., M.M., serta Ketua Program Studi Desain Interior Untar Anastasia Cinthya Gani, S.Ds., M.Ars.
Dekan FSRD Maitri Widya menyampaikan partisipasi Prodi DI dalam IFEX menjadi langkah penting untuk memperkenalkan potensi desain mahasiswa kepada dunia industri internasional.
