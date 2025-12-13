Untar Ungkap Strategi untuk Hadapi Tahun Depan, Silakan Disimak

menu
Universitas Tarumanagara (Untar) menggelar Media Gathering 2025 di Hotel Episode, Gading Serpong, Tangerang, pada Jumat-Sabtu (11-12/12). Foto: Untar

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Tarumanagara (Untar) menggelar Media Gathering 2025 di Hotel Episode, Gading Serpong, Tangerang, pada Jumat-Sabtu (11-12/12).

Acara itu sebagai upaya mempererat hubungan dan membangun kerja sama strategis dengan media.

Acara yang dihadiri para jurnalis dari berbagai media itu menjadi ajang silaturahmi sekaligus bentuk apresiasi Untar terhadap peran media menyebarluaskan informasi dan publikasi kampus.

Kepala Kantor Humas dan Multimedia Untar, Rorlen, S.E., M.M. menyampaikan terima kasih atas dukungan media yang selama ini turut membangun citra positif Untar.

Dia memaparkan berbagai capaian kehumasan selama tahun 2025.

“Media merupakan mitra strategis dalam upaya memperkuat reputasi Untar,” ujarnya.

Rektor Untar, Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., menyampaikan relasi dengan media menjadi bagian penting dari arah strategis Untar pada 2026.

