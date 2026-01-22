Untuk Ketiga Kalinya, FLY DBA Indonesia Sabet Platinum Award Saudi Airlines

jpnn.com, JAKARTA - Fly DBA Indonesia kembali meraih Platinum Award dari Saudi Airlines pada ajang Welcoming The Director of East Asia and Australia and Saudia Travel Agent Awards di Raffles Hotel Jakarta.

Penghargaan diraih untuk ketiga kalinya oleh Fly DBA Indonesia secara berturut-turut.

Founder & CEO FLY DBD Indonesia Dias Bagus Arafika mengatakan bahwa penghargaan yang diraih pada tahun 2022, 2024, dan 2026 ini justru menjadi amanah besar bagi seluruh tim.

“Alhamdulillah, Platinum Award untuk ketiga kalinya ini bukan sekadar pencapaian bisnis, tetapi amanah dan tanggung jawab yang harus terus kami jaga. Ini adalah bukti bahwa konsistensi, kerja keras tim, serta komitmen dalam melayani tamu-tamu Allah dengan penuh tanggung jawab benar-benar dihargai,” ujar Dias dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/1).

Dia menambahkan ini bentuk apresiasi atas kinerja unggul, konsistensi penjualan, serta kontribusi nyata dalam mendukung layanan penerbangan jemaah umrah asal Indonesia.

Adapun penghargaan yang diberikan dua tahun sekali itu menjadi bukti konkret dari kerja keras dan komitmen perusahaan dalam menjalankan bisnis penerbangan secara profesional, berkelanjutan, dan berorientasi pada pelayanan.



Tidak hanya dari sisi performa bisnis, penghargaan itu juga mencerminkan kepercayaan maskapai terhadap sistem, integritas, dan kualitas layanan mereka.

“Penghargaan ini kami dedikasikan untuk seluruh tim, mitra travel di seluruh Indonesia, dan para jamaah,” lanjut pria berpenampilan tenang dan ramah ini.

FLY DBA Indonesia menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra travel yang mempercayakan pengelolaan tiket penerbangan jamaahnya.



Kepercayaan dan loyalitas mitra travel dinilai menjadi bagian penting dalam perjalanan dan pertumbuhan hingga mampu meraih pencapaian ini secara konsisten.