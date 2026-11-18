jpnn.com, JAKARTA - Lenny's Toddler Rave World Tour 2027 dipastikan akan hadir untuk pertama kalinya di Indonesia.

Mengusung tagline 'Big beats. Little feet. Home before bedtime', konser keluarga itu bakal menghadirkan pengalaman berpesta penuh musik, tawa, dan gerak bagi anak beserta orang tuanya.

Adapun Lenny’s Toddler Rave World Tour 2027 hadir membawa pengalaman hiburan keluarga dengan konsep yang inovatif dan penuh keceriaan.

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Acara tersebut memadukan musik, kreativitas, permainan, dan aktivitas interaktif dalam sebuah pengalaman yang dirancang khusus untuk dinikmati bersama oleh anak-anak dan orang tua.

Melalui konsep The Family Fun Journey dan semangat 'One Ticket, Endless Family Fun', setiap keluarga diajak menjelajahi enam zona aktivitas tematik.

Antara lain, Zona Create - Creative Corner, Zona Mix - Little DJ Studio, Zona Play -Toddler Play Zone, Zona Colour - Giant Colouring Town, Zona Little - Glam Studio, serta Zona Snap - Snap & Play Wonderland.

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Tidak hanya menawarkan kesempatan bagi si kecil untuk bermain, berkreasi, dan mengeksplorasi berbagai pengalaman baru, acara itu juga menghadirkan momen kebersamaan yang istimewa bagi seluruh anggota keluarga.

Sebagai puncak kemeriahan, Lenny Pearce akan tampil mengajak anak-anak dan orang tua untuk bernyanyi, bergerak, dan menari bersama dalam suasana toddler rave yang penuh energi dan kegembiraan.