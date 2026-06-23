Untuk Sembuh Lagi, El Michael Bicara Soal Kehilangan dan Penyesalan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, El Michael meluncurkan lagu terbaru yang bertitel Untuk Sembuh Lagi.

Lewat lagu tersebut, El Michael hadir sebagai suara bagi orang-orang yang terbiasa menyimpan semuanya sendirian. Terlalu overthink, terlalu banyak dan dalam saat merasakan, namun sulit untuk mengungkapkannya.

Dengan lirik yang personal dan emosional, El Michael membawakan cerita tentang kehilangan, harapan, penyesalan dan rasa sepi yang sering kali hidup di kepala seseorang.

Lagu Untuk Sembuh Lagi bercerita tentang fase saat seseorang harus menerima bahwa orang yang selama ini dibayangkan ada di masa depannya ternyata memilih pergi.

Adapun yang tersisa bukan hanya rasa kehilangan, tetapi juga hancurnya harapan dan rencana yang pernah dibangun bersama.

Di tengah rasa sakit itu, seseorang memilih untuk perlahan menerima keadaan dan mencoba melewati semuanya sendiri demi bisa sembuh kembali.

Dalam memproduksi lagu Untuk Sembuh Lagi, El Michael didukung oleh Djoko Prasetyo dan Kun Saraswati.

Dia sebagai gitaris juga dibantu Zaki Arsyad Naufal (bas), Yovie Silenzi (piano), Samuel Paul Gerald (drum), Kamga Mo (penata dan vokal latar), serta Sinyo Luntungan & Levin di Ebony Ivory Studios.