Untungkan Masyarakat Lokal, Pemda Harus Beri Sokongan Subsidi Kereta Petani-Pedagang

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat transportasi Deddy Herlambang menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Banten, dalam mewujudkan layanan kereta khusus petani-pedagang yang efektif.

Dia menilai subsidi dari pemerintah daerah sangat diperlukan, mengingat sarana kereta petani-pedagang memberikan keuntungan bagi masyarakat setempat.

"Menurut saya, subsidi itu ya, kerena yang diuntungkan kan pemerintah, warga pemerintah setempat," ujar Deddy Herlambang saat dihubungi JPNN.com, Senin (3/11).

Deddy menduga tantangan dari kehadiran kereta petani-pedagang ke depan, salah satunya terkait keterbatasan pemerintah pusat dalam memberikan subsidi.

Oleh karena itu, dia menilai tak ada salahnya jika pemerintah daerah ikut memberikan subsidi, misalnya dengan bundling tarif.

"Sebaiknya memang kalau semisal pemerintah pusat sendiri dengan masih terbatas subsidinya, tidak ada salahnya, misalnya tarif, tarif juga di-bundling atau misalnya kayak tarifnya juga sama, di-subsidi juga oleh pemerintah daerah, sama juga pemerintah Banten," katanya jelas.

Deddy Herlambang mencontohkan skema subsidi yang diterapkan di DKI Jakarta untuk TransJakarta, MRT, dan LRT.

Dua mengusulkan skema serupa dapat diterapkan untuk kereta petani-pedagang.