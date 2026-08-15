UOB Indonesia Jadi Bank Pertama di RI yang Hadirkan Manfaat Visa Infinite Privilege

jpnn.com, JAKARTA - Peningkatan manfaat pada kartu UOB Zenith dan UOB PRIVIMiles Visa menghadirkan lebih banyak privilese perjalanan dan gaya hidup sebagai bagian dari peluncuran kembali portofolio kartu premium UOB di berbagai pasar ASEAN.

UOB Indonesia menjadi bank pertama di Indonesia yang menghadirkan manfaat Visa Infinite Privilege melalui peningkatan portofolio kartu premium bank.

Langkah itu merupakan bagian dari peluncuran kembali portofolio kartu Visa Infinite UOB secara serentak di berbagai negara ASEAN.

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Melalui peningkatan tersebut, kartu UOB Zenith Visa Infinite kini menjadi Visa Infinite Privilege, sementara UOB PRIVIMiles Visa Signature, naik kelas menjadi Visa Infinite.

Peningkatan itu memberikan akses kepada pemegang kartu terhadap berbagai penawaran gaya hidup pilihan di tingkat regional maupun global, serta beragam manfaat premium untuk perjalanan dan dining di berbagai destinasi di seluruh dunia sebagai bagian dari manfaat utama kartu.

Peningkatan manfaat pada kartu UOB Zenith Visa dan UOB PRIVIMiles Visa akan dilakukan secara bertahap.

Pada tahap pertama, seluruh pemegang kartu yang memenuhi syarat dapat langsung menikmati manfaat baru tanpa perlu mengganti kartu fisik.

Tahap berikutnya, yang mencakup penerbitan kartu fisik dengan desain terbaru akan dimulai pada akhir 2026.