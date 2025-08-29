UP Gandeng City Universitas Malaysia Demi Memperluas Jejaring Internasional
jpnn.com - JAKARTA - Universitas Pancasila (UP) menandatangani memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman bersama City University Malaysia. Kerja sama ini merupakan upaya UP memperluas jejaring internasional.
Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani langsung oleh Rektor Universitas Pancasila, Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M. bersama Rektor City University Malaysia Prof. Dr. Rosnizah Bt Shaari.
"Kesepakatan ini menandai langkah strategis kedua institusi dalam memperkuat kolaborasi lintas negara di bidang pendidikan, penelitian, inovasi, dan pengembangan kapasitas yang sejalan dengan tuntutan global," kata Prof Adnan.
Hal itu menjadi simbol komitmen kedua belah pihak untuk menghadirkan pendidikan tinggi yang inklusif, berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat di Indonesia dan Malaysia.
Sejalan dengan agenda global, kerja sama ini diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Melalui penelitian kolaboratif di bidang pendidikan, ekonomi, teknologi informasi, dan pembangunan perkotaan, UP dan City University Malaysia berkomitmen menghadirkan solusi inovatif bagi tantangan pembangunan di kawasan Asia Tenggara.
Fokus kolaborasi ini juga relevan dengan Program Studi Magister Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan (RIL) Universitas Pancasila, yang dirancang untuk mencetak profesional unggul di bidang infrastruktur berkelanjutan, kota hijau, serta teknologi perkotaan cerdas.
Dengan kurikulum multidisipliner dan metode pembelajaran inovatif, prodi ini selaras dengan arah kerja sama internasional yang mengutamakan inovasi, penelitian, serta pembangunan berkelanjutan.
