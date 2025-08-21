UP & PDPKN Tekankan Pentingnya Nilai-Nilai Luhur Pancasila di Era Digital

jpnn.com - JAKARTA - Perhimpunan Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan Nusantara (PDPKN) menyelenggarakan Seminar Nasional II dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Aula Nusantara Fakultas Hukum Universitas Pancasila (UP).

Rektor UP Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M., menyebutkan kegiatan ini hasil kolaborasi PDPKN dengan Lembaga Penerapan Ideologi Pancasila Universitas Pancasila (LPIP-UP).

Kegiatan itu mengusung tema “Aktualitas Nilai-nilai Pancasila dan Revitalisasi Nasionalisme pada Era Demokrasi Digital”. Isu-isu aktual yang dibahas seputar penguatan ideologi Pancasila serta pengembangan pendidikan kewarganegaraan di era transformasi digital.

"Kami harapkan akan timbul sinergi yang kuat antara Universitas Pancasila, PDPKN, serta berbagai pemangku kepentingan untuk terus memperkokoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan dan kehidupan berbangsa," kata Adnan Hamid, Kamis (21/8).

Pancasila mengandung nilai-nilai luhur, seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan, yang menjadi identitas bangsa Indonesia.

Pancasila membantu menjaga nilai-nilai budaya Indonesia dari pengaruh negatif budaya asing.

Oleh karena itu penting menanamkan nilai-nilai Pancasila bagi generasi masa datang di tengah derasnya arus informasi saat ini.

Adapun diskusi berlangsung interaktif serta menghasilkan berbagai gagasan strategis untuk memperkuat peran dosen Pancasila dan kewarganegaraan dalam membangun generasi muda yang berkarakter kebangsaan.