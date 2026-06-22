Upacara HUT ke-499 Jakarta, Pramono: Jangan Kehilangan Optimisme Terhadap Kota Ini

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta, di Sisi Selatan Monas, Jakarta Pusat, pada Senin (22/6).

Pantauan JPNN.com, rangkaian acara dimulai dengan prosesi defile parade dari sejumlah pasukan sekolah tinggi hingga dinas dan BUMD.

Dilanjutkan dengan pertunjukan sejarah mengenai sejarah Jakarta sejak jaman penjajahan hingga saat ini.

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Upacara dilanjutkan dengan pemutaran lagu Indonesia Raya, pembacaan Pancasila, dan pembacaan Undang-undang Dasar.

Dalam pidatonya, Pram menyebutkan bahwa HUT ke-499 itu dimaknai bukan sekedar perayaan tahunan, melainkan ikhtiar lintas generasi untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global dan berbudaya.

“Kepada seluruh warga Jakarta, saya berpesan, jangan pernah kehilangan optimisme terhadap kota ini,” kata Pramono di lokasi.

“Sebab, sejarah telah mengajarkan kita bahwa Jakarta selalu bangkit tanpa meninggalkan warganya,” lanjutnya.

Pram menuturkan hampir 500 tahun perjalanan, Jakarta berperan sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, kebudayaan, dan ruang interaksi kehidupan jutaan manusia.