Upacara HUT ke-81 RI, Jaksa Agung Ingatkan Insan Adhyaksa Jaga Integritas dan Soliditas
jpnn.com, JAKARTA - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengingatkan kembali kepada seluruh insan Adhyaksa untuk menjaga integritas dan soliditas.
Dia juga mengingatkan seluruh insan Adhyaksa jangan pernah memberi celah sedikit pun bagi mereka yang ingin melemahkan Kejaksaan.
Pesan itu disampaikannya dalam amanat tertulis di Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Selasa (17/8).
Kejaksaan Agung menggelar upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI yang dipimpin Wakil Jaksa Agung Prof. Asep Nana Mulyana.
"Biarkan saya katakan dengan tegas, jika Kejaksaan runtuh, maka runtuh pulalah ujung tombak penegakan hukum di negeri ini. Karena itu, mari kita jadikan momen ini sebagai pengingat untuk terus bergerak maju bukan dengan klaim bahwa kita tidak pernah goyah," kata Jaksa Agung Burhanuddin dalam amanat tertulisnya.
Jaksa Agung juga mengajak seluruh insan Adhyaksa untuk mengenang saat para pendiri bangsa merumuskan proklamasi dengan hanya berbekal keyakinan bangsa ini layak merdeka dan berhak menentukan nasibnya sendiri.
"Semangat itulah yang harus mengalir dalam darah Insan Adhyaksa setiap kali bertugas di ruang sidang, lapangan, dan tengah masyarakat," pesannya.
Jaksa Agung Burhanuddin dalam amanat tertulisnya juga menyinggung tema HUT RI tahun ini, yakni Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.
Sejumlah pesan disampaikan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk seluruh Insan Adhyaksa di Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI
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