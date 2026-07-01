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Upaya Chery Bersama Mitra Diler Perkuat Layanan Purnajual

Upaya Chery Bersama Mitra Diler Perkuat Layanan Purnajual
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Layanan servis kendaraan Chery di diler Trimegah BSD. Foto: chery

jpnn.com, JAKARTA - Chery Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan purnajual yang lebih dekat dengan konsumen.

Bersama diler Trimegah BSD dan komunitas J6EVO, Chery menggelar kegiatan general check-up serta edukasi teknis bagi pemilik Chery J6.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program Chery Family Care dan With Chery With Love (WCWL).

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Vice Country Director Chery Business Unit Budi Darmawan Jantania mengatakan penguatan layanan purnajual terus dilakukan, seiring bertambahnya jumlah pengguna.

Sekaligus upaya perluasan jaringan diler yang ditargetkan mencapai 120 lokasi pada tahun ini.

Menurut dia, kolaborasi dengan diler dan komunitas menjadi salah satu cara agar konsumen tidak hanya memperoleh layanan berkualitas, tetapi juga memahami teknologi dan cara merawat kendaraan secara lebih baik.

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Dalam kegiatan tersebut, peserta mengikuti sesi edukasi mengenai berbagai teknologi yang disematkan pada Chery J6 Series.

Salah satu materi yang dibahas ialah penggunaan All-Aluminum Alloy Chassis, rangka berbahan aluminium yang diklaim lebih ringan, tahan korosi, dan memiliki tingkat kekakuan struktur lebih tinggi.

Chery Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan purnajual yang lebih dekat dengan konsumen.

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