Upaya Chery Melahirkan Teknisi Andal di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Mobil modern bukan cuma soal mesin yang menderu, tetapi juga soal kerumitan software dan baterai bertegangan tinggi.

Di balik canggihnya lini mobil listrik dan hybrid yang wira-wiri di jalanan, ada tangan-tangan dingin para teknisi yang menjamin semuanya berjalan aman.

Sadar betul bahwa teknologi canggih butuh eksekusi purna jual yang presisi, Chery Indonesia kembali menggelar Chery Technician Skill Contest 2026 pada 25-26 September.

Ajang yang memasuki tahun ketiga ini menjadi pembuktian bagi 212 teknisi dari seluruh jaringan resmi Chery di Indonesia.

Mereka disaring ketat, hingga tersisa lima finalis terbaik yang bertarung di babak final nasional.

Ujiannya tak main-main. Bukan sekadar bongkar-pasang komponen, para teknisi diuji mulai dari pemahaman teori, kelistrikan tegangan tinggi, manajemen baterai, hingga kepiawaian mendiagnosis masalah komunikasi data antarmodul kendaraan.

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Ketepatan analisis dan efisiensi waktu jadi penentu utama.

Aftersales Director Chery Business Unit Denny MT, menegaskan bahwa kompetisi dirancang untuk menciptakan ketenangan pikiran bagi pemilik kendaraan.