Upaya Federal Oil Menjaga Kepercayaan Konsumen Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Dari riuhnya lalu lintas kota hingga rute harian pekerja, oli motor sudah jadi bagian tak terpisahkan dari denyut mobilitas masyarakat.

Konsistensi itu kembali membuahkan hasil. Federal Oil™, lini merek pelumas dari PT. ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI), memboyong kembali penghargaan Superbrands Award 2026.

Trofi ini memperpanjang catatan manis mereka yang saban tahun sukses menjaga tempat khusus di hati para pengendara roda dua.

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Bagi pihak produsen, pencapaian tersebut bukan sekadar piala di atas rak pameran.

Ada cerita tentang hubungan panjang dengan jutaan pemilik motor matic dan manual di seluruh pelosok negeri.

"Bagi Federal Oil kepercayaan konsumen adalah hal paling penting dan jadi motivasi untuk terus memberikan yang terbaik," ujar Market Development General Manager PT EMLI Rommy Averdy Saat dalam keterangannya, Rabu (14/10).

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Rommy menegaskan bertahannya merek ini hingga dekade keempat tak lepas dari ekosistem rapat di belakangan layar—mulai dari distributor hingga mekanik di jaringan Federal Oil™ Center.

Di tengah cuaca dan lalu lintas perkotaan yang makin padat, Federal Oil™ memilih fokus pada hal yang paling dirasakan pengendara: kenyamanan mesin.