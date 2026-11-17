jpnn.com, JAKARTA - PT GDC Multi Sarana (GDC) melalui brand GDCPay terus memperluas digitalisasi transaksi bagi pedagang pasar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Langkah tersebut mendapat apresiasi melalui penghargaan Emerging Excellence in QRIS Merchant Growth kategori Ecosystem Builder dalam ajang Jalin CXCellence Award 2026 di Sheraton Belitung Island Resort pada 12–13 November 2026.

Direktur GDCPay Rikky Hariza mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus mendekatkan layanan pembayaran digital kepada pelaku usaha kecil.

Menurutnya, digitalisasi transaksi tidak hanya mempermudah proses pembayaran, tetapi juga membantu pedagang memiliki pencatatan aktivitas usaha yang lebih tertib.

"Banyak pedagang menjalankan usaha setiap hari, tetapi belum mudah menunjukkan gambaran usahanya ketika membutuhkan modal. Kami ingin membantu agar transaksi mereka lebih tertata," kata Rikky dalam keterangannya dikutip Selasa (17/11).

Dia menjelaskan pencatatan transaksi digital berpotensi membantu pelaku UMKM yang selama ini menghadapi kendala dalam mengakses pembiayaan modal kerja. Hal ini dikarenakan tidak sedikit pedagang yang menjalankan aktivitas usaha setiap hari, tetapi belum memiliki catatan transaksi yang memadai untuk menggambarkan kondisi bisnis mereka.

"Kami optimistis dengan kerja sama yang tepat, semakin banyak UMKM memiliki kesempatan untuk dinilai secara lebih menyeluruh oleh bank atau lembaga jasa keuangan," ujarnya.

Gagasan tersebut berawal dari pendiri sekaligus pemilik GDC, Rocky Tanumihardjo yang melihat masih sulitnya pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan untuk mempertahankan maupun mengembangkan usaha.