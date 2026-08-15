Upaya Iqbaal Ramadhan Selamatkan Sahabat dalam Operasi Pesta Copet

jpnn.com, JAKARTA - Imajinari akhirnya merilis final trailer film komedi persahabatan, Operasi Pesta Copet, yang segera tayang di bioskop.

Dalam final trailer, penonton diajak melihat saat empat sahabat, Ijal (Iqbaal Ramadhan), Adut (Kristo Immanuel), Tia (Zulfa Maharani), dan Melodi (Kawai Labiba) tengah menjalankan misi mencopet 300 handphone di festival musik Pestapora.

Akan tetapi, yang membuat ketegangan dari yang ditampilkan di trailer terbaru adalah misi terancam gagal. Sementara, tujuan mencopet 300 HP di Pestapora juga membuat persahabatan buyar.

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Meski masing-masing memiliki tujuan hidup setelah mendapat 300 HP tersebut, nyatanya film juga menunjukkan bahwa premisnya saja tentang copet, tetapi hatinya tentang persahabatan.

Cuplikan yang ditampilkan dalam final trailer Operasi Pesta Copet juga sangat menggambarkan tentang situasi yang saat ini dihadapi banyak orang, betapa sulitnya menghadapi kehidupan di tengah ketiadaan pilihan. Susahnya cari kerja dan cari uang di tengah biaya hidup yang semakin tinggi. Sementara di tengah kondisi itu, hanya sahabat yang dimiliki.

Diproduseri oleh Ernest Prakasa, Dipa Andika, Iqbaal Ramadhan, dan James Erlangga, Operasi Pesta Copet menjadi debut penyutradaraan Edy Khemod, yang sebelumnya juga telah banyak berpengalaman di industri musik.

"Menyutradarai film panjang pertama itu keputusan yang cukup nekat, apalagi setting-nya di tengah festival musik yang sangat besar. Tapi, justru di situ letak jiwanya. Kami ingin penonton merasakan bahwa dibalik hiruk-pikuk festival dan aksi copet yang menegangkan, ada emosi jujur tentang orang-orang terpinggirkan yang saling memilih untuk jadi keluarga. Itu yang ingin saya potret: bagaimana di dunia yang keras, solidaritas justru adalah hal yang paling berharga,” kata sutradara Edy Khemod.

“Dengan kemasan yang jahil dan jenaka, pesan serius dan yang menjadi kritik di film ini, serta kisah drama yang ada, bisa tersampaikan dengan renyah oleh Khemod,” ujar produser Ernest Prakasa.