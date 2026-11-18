jpnn.com, MALUKU UTARA - PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) menerima penghargaan GENTING Award Gold Regional 3 dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Penghargaan kategori swasta sebagai Mitra Orang Tua Asuh tersebut diberikan atas kontribusi perusahaan dalam mendukung pencegahan stunting melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING).

Dalam program tersebut, IWIP memberikan bantuan berupa pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi 23 Keluarga Berisiko Stunting (KRS) di Provinsi Maluku Utara.

Berdasarkan data Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara, nilai dukungan perusahaan untuk program tersebut diperkirakan mencapai Rp2,12 miliar.

Selain penyediaan hunian, IWIP juga mendukung pencegahan stunting melalui pembangunan empat unit Water Treatment Plant (WTP) untuk mengolah dan menyediakan air bersih bagi masyarakat.

Fasilitas tersebut diharapkan dapat memperluas akses air bersih bagi sekitar 200 ribu orang, sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan lingkungan tempat tinggal masyarakat.

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Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, mengapresiasi keterlibatan dunia usaha dan berbagai elemen masyarakat dalam program GENTING.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar dukungan terhadap keluarga berisiko stunting dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Dia menyebutkan sebanyak 8,1 juta keluarga telah teridentifikasi sebagai Keluarga Risiko Stunting pada 2025.