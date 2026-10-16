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Upaya Memadamkan Kebakaran Hutan dengan 'Dry Ice' Dimulai di Sumatera Selatan

Upaya Memadamkan Kebakaran Hutan dengan 'Dry Ice' Dimulai di Sumatera Selatan
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Upaya Memadamkan Kebakaran Hutan dengan 'Dry Ice' Dimulai di Sumatera Selatan

Indonesia akan menggunakan dry ice atau es kering untuk mengurangi kabut asap tebal akibat kebakaran hutan yang luas, terutama di sebagian pulau Sumatera dan Kalimantan.

Indonesia kerap mengalami kebakaran hutan selama musim kemarau, namun tahun tingkat dinyatakan luar biasa akibat diperparah kekeringan karena El Niño.

Kementerian Kesehatan RI sudah mencatat lebih dari 280.000 kasus gangguan pernapasan di wilayah yang terdampak kabut asap sejak 18 Agustus, seiring dengan kebakaran yang melahap ratusan ribu hektare lahan di pulau Kalimantan dan Sumatra.

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Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menyatakan uji coba penggunaan dry ice pertama dilaksanakan pada Kamis kemarin, dengan fokus pada kabut asap di Sumatra Selatan.

"Uji coba penyebaran es kering ini merupakan instruksi langsung dari Presiden untuk membantu menangani kabut asap di Sumatra Selatan," ujarnya.

"Kami akan mengevaluasi hasilnya terlebih dahulu, dan jika terbukti efektif, metode ini berpotensi untuk diterapkan di wilayah lain."

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Sebanyak 1,5 ton es kering disebarkan menggunakan pesawat Cessna di wilayah Palembang.

Menurut seorang pejabat, kebakaran pada hari Selasa kemarin menghanguskan hampir 300 rumah di Sumatra, yang memaksa ratusan warga untuk mengungsi.

Indonesia akan menggunakan dry ice atau es kering untuk mengurangi kabut asap tebal akibat kebakaran hutan, terutama di Malaysia dan Singapura

Sumber ABC Indonesia
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