Upaya Mitsubishi Fuso Memastikan Layanan Prima untuk Konsumen
jpnn.com, JAKARTA - PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) tak hanya fokus menjual kendaraan niaga berat.
Di balik dominasi Mitsubishi Fuso di pasar truk Indonesia, ada investasi serius pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terus diasah secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut tercermin lewat gelaran Dealer Contest 2025, ajang kompetisi internal yang kini telah memasuki babak final.
Kontes itu menjadi wadah pembuktian kemampuan para insan diler Mitsubishi Fuso, mulai dari lini penjualan hingga layanan purnajual.
Sales & Marketing Director PT. KTB, Aji Jaya, menegaskan bahwa keunggulan SDM menjadi fondasi utama dalam mempertahankan status market leader.
Menurutnya, peran diler sangat krusial dalam meyakinkan konsumen bahwa produk Mitsubishi Fuso adalah solusi tepat bagi kelangsungan bisnis mereka.
Dari sisi after sales service, Dealer Contest 2025 dirancang untuk menguji ketepatan dan kecepatan tim dalam memberikan solusi di lapangan.
Fokus utamanya ialah memastikan operasional bisnis konsumen tetap berjalan tanpa hambatan, sejalan dengan pilar Zero Down Time.
Di balik dominasi Mitsubishi Fuso di pasar truk Indonesia, ada investasi serius pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terus diasah secara berkelanjutan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- New Mitsubishi XForce Bersiap Mengaspal di Malaysia
- Aliansi Mitsubishi-Nissan Melahirkan Rogue PHEV dan Navara
- Mitsubishi Triton Street Tampil Unik di Segmennya
- Delica Jadi Bintang Utama Mitsubishi di Tokyo Auto Salon 2026
- SUV Legendaris Mitsubishi Siap Menjegal Toyota Prado
- Mitsubishi Pajero 2026 Punya Desain Lebih Modern, Siap Tantang Fortuner