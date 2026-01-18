Upaya Mitsubishi Fuso Memastikan Layanan Prima untuk Konsumen

jpnn.com, JAKARTA - PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) tak hanya fokus menjual kendaraan niaga berat.

Di balik dominasi Mitsubishi Fuso di pasar truk Indonesia, ada investasi serius pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terus diasah secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut tercermin lewat gelaran Dealer Contest 2025, ajang kompetisi internal yang kini telah memasuki babak final.

Kontes itu menjadi wadah pembuktian kemampuan para insan diler Mitsubishi Fuso, mulai dari lini penjualan hingga layanan purnajual.

Sales & Marketing Director PT. KTB, Aji Jaya, menegaskan bahwa keunggulan SDM menjadi fondasi utama dalam mempertahankan status market leader.

Menurutnya, peran diler sangat krusial dalam meyakinkan konsumen bahwa produk Mitsubishi Fuso adalah solusi tepat bagi kelangsungan bisnis mereka.

Dari sisi after sales service, Dealer Contest 2025 dirancang untuk menguji ketepatan dan kecepatan tim dalam memberikan solusi di lapangan.

Fokus utamanya ialah memastikan operasional bisnis konsumen tetap berjalan tanpa hambatan, sejalan dengan pilar Zero Down Time.