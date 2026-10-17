Upaya MRT Jakarta Menyediakan Layanan Akses Setara bagi Penyandang Disabilitas

jpnn.com - Akses dan fasilitas yang ramah disabilitas masih menjadi persoalan di Jakarta. MRT Jakarta sebagai penyedia transportasi umum terus berupaya agar penyandang disabilitas memiliki akses setara dalam menggunakan layanannya.

Laporan Ryana Aryadita Umasugi

SYAMSI Dhuha menggerakkan kursi rodanya secara perlahan di area Stasiun MRT Jakarta ASEAN, Jakarta Selatan. Pada siang itu, suasana di stasiun layang di depan Markas Besar ASEAN tersebut terlihat lengang.

Perlahan, Syamsi membuka dompetnya lalu mengeluarkan kartu elektronik berwarna merah putih. Seorang perempuan berseragam biru tua segera membantu Syamsi menempelkan kartu itu ke alat pembaca pembayaran.

Lampu di atas alat masuk menuju peron itu lantas menyala berwarna hijau. Dengan lincah, tangan Syamsi memutar roda alat bantu jalannya masuk melalui gate.

Tak sendiri, Syamsi langsung didampingi petugas keamanan berseragam kuning kecokelatan menuju lift prioritas yang akan membawanya ke peron di lantai atas.

Syahdan, pria 58 tahun itu sudah berada di peron untuk menunggu kedatangan kereta MRT Jakarta yang akan membawanya menuju Stasiun Dukuh Atas di Jakarta Pusat.

Sesekali Syamsi bercengkerama dengan petugas itu. Tangan petugas yang mendampingi Syamsi itu terlihat memegang papan rampa portabel yang berfungsi sebagai jembatan untuk membantu pengguna kursi roda memasuki pintu gerbong MRT.