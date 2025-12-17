Upaya Nestle Menekan Stunting di Indonesia Mendapat Apresiasi dari Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Nestlé Indonesia menerima penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), atas kontribusinya dalam percepatan penurunan stunting.

Langkah tersebut dilakukan melalui Program Pendampingan Gizi, yang telah dijalankan di Karawang (Jawa Barat), Batang (Jawa Tengah), dan Pasuruan (Jawa Timur).

Penghargaan diserahkan dalam ajang GENTING Collaboration Summit 2025 bertema “Sinergi untuk Negeri, Wujudkan Indonesia Bebas Stunting” yang digelar di JS Luwansa Hotel, Jakarta, pada 10 Desember 2025.

Baca Juga: KPK Periksa Pihak PT Nestle di Kasus Korupsi Kemnaker

Forum menjadi sarana monitoring tahunan sekaligus apresiasi bagi mitra pentahelix yang berperan sebagai Orang Tua Asuh (OTA), dalam percepatan penurunan stunting nasional.

Program GENTING, salah satu dari lima Quick Wins Kemendukbangga yang diluncurkan Desember 2024, kini memasuki tahun pertama implementasi.

Sepanjang 2025, program itu telah menjangkau lebih dari 1,3 juta penerima manfaat atau 157,39% dari target awal 1 juta orang.

Baca Juga: Upaya RSCM dan Nestle Tekan Angka Kematian Bayi Prematur di Indonesia

Intervensi mencakup dukungan gizi, sanitasi, air bersih, hunian layak, dan edukasi melalui 38 tim pengendali tingkat provinsi serta 512 tim di tingkat kabupaten/kota.

Menteri Kemendukbangga RI, Dr. H. Wihaji, mengapresiasi peran Nestlé Indonesia.