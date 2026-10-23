Upaya Ortuseight Hadirkan Sepatu Lari Murah dengan Kualitas Awet
jpnn.com, TANGERANG - Jenama olahraga asal Indonesia Ortuseight terus berupaya untuk bersaing di pasar sepatu lari Tanah Air.
Dalam edisi terakhir tercatat Ortuseight memperkenalkan tiga sepatu lari terbaru untuk kategori road running, yakni Hypersonic 3.0, Lunar 2.0, dan Hyperfuse 4.0.
Ketiga model tersebut menjadi bagian dari koleksi Spring 2027 yang diperkenalkan di Tangerang pada Kamis (22/10).
Masing-masing sepatu dikembangkan dengan karakteristik berbeda untuk menunjang kebutuhan pelari, mulai dari latihan rutin hingga persiapan menghadapi kompetisi.
Melalui koleksi terbaru ini, Ortuseight berupaya menghadirkan pilihan sepatu yang dapat mendukung perjalanan pelari dalam meningkatkan performa melalui latihan yang konsisten.
Senior Brand Communication Manager Ortuseight Yuda Amardika mengungkapkan bahwa koleksi terbaru dijamin kualitasnya dalam menunjang performa.
“Kebetulan, dari tiga sepatu ini, dua di antaranya menggunakan material CPU rubber yang lebih awet. Kenapa? Karena berdasarkan survei yang kami lakukan, banyak konsumen Indonesia yang selalu bertanya, “Sepatunya awet enggak?,” ujar Yuda.
“Untuk itu kami berpikir bagaimana caranya menghadirkan sepatu yang durable atau tahan lama,” imbuhnya.
Jenama olahraga asal Indonesia Ortuseight terus berupaya untuk bersaing di pasar sepatu lari Tanah Air
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