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Upaya Paiton Energy Mengembalikan Senyum Anak-Anak Indonesia

Upaya Paiton Energy Mengembalikan Senyum Anak-Anak Indonesia
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Program Merdeka Senyum dari Paiton Energy. Foto: PE

jpnn.com, JAKARTA - Senyum anak-anak menjadi bagian dari upaya PT. Paiton Energy membangun masa depan yang lebih baik.

Bersama PT. Paiton Operation & Maintenance Indonesia (POMI), Yayasan Surabaya CLP Center, Smile Train Indonesia, dan Rumah Sakit Rizani, Paiton Energy kembali menggelar operasi gratis bibir sumbing di Kabupaten Probolinggo.

Program bertajuk Merdeka Senyum ini memasuki tahap keempat dan digelar di Rumah Sakit Rizani, Minggu (16/8).

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Sebanyak 14 anak mendapatkan penanganan medis tanpa biaya.

Sejak dimulai pada Agustus 2024, program kolaborasi tersebut telah membantu 63 anak di Probolinggo dan wilayah sekitarnya.

President Director PT. Paiton Energy Fazil Erwin Alfitri, mengatakan program itu menjadi bagian dari komitmen perusahaan melalui pilar CSR Paiton bErsiNERGY.

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Khususnya dalam mendukung akses kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Operasi bibir sumbing gratis ini tidak hanya mengembalikan senyum fisik anak-anak kita, tetapi juga membuka jalan bagi mereka untuk tumbuh percaya diri dan menyongsong masa depan yang lebih cerah,” ujar Fazil dalam keterangannya, Minggu (16/8).

Senyum anak-anak menjadi bagian dari upaya PT. Paiton Energy membangun masa depan yang lebih baik.

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