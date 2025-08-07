Upaya PalmCo Bantu Memerangi Stunting dapat Apresiasi Bupati Indragiri Hulu

jpnn.com, JAKARTA - Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto mengapresiasi inisiatif PTPN IV PalmCo yang telah membantu mengentaskan persoalan stunting di Sri Gemilang.

Hal itu diungkapkan Ade dalam kegiatan yang berlangsung di Kecamatan Sungai Lala beberapa waktu yang lalu.

Ade menilai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PalmCo berhasil memberikan kontribusi materiil dan juga menghadirkan pola intervensi yang terarah dan berkelanjutan.

"Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian PTPN IV yang berkenan menjadi bapak asuh anak stunting (BAAS) bagi 27 anak di Sei Lala," kata Ade.

Sebagai bagian dari program tersebut, PTPN IV PalmCo mengasuh sebanyak 27 anak di wilayah tersebut, yang ditopang dengan paket pemenuhan gizi selama tiga bulan ke depan. Bantuan ini juga dilengkapi dengan pendampingan ahli gizi guna memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak terpantau secara berkala.

Selain itu, dalam kegiatan yang sama, sebanyak 100 paket sembako turut dibagikan kepada warga lanjut usia sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan di kalangan rentan.

Kontribusi yang dilakukan di Inhu ternyata merupakan salah satu bagian dari Program Prevelansi Stunting yang telah diinisiasi PTPN.

Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo Irwan Perangin Angin dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan bahwa program intervensi stunting telah menjadi agenda program TJSL perusahaan dan telah dilaksanakan di berbagai titik dari Sumatera hingga Kalimantan.