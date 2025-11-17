Upaya PDUI Pusat Mendukung Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) Pusat kepengurusan 2025-2028 menyelenggarakan Webinar Nasional bertema 'Upaya Dokter Umum dan Tenaga Kesehatan dalam Penguatan Implementasi Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG) untuk Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkeadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia'.

Kegiatan tersebut menjadi ruang strategis bagi dokter umum dan berbagai tenaga kesehatan untuk memperkuat peran dan kolaborasi dalam mendukung Program CKG yang sedang digencarkan pemerintah.

Acara dibuka oleh Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, yang dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerataan layanan kesehatan menjadi kunci tercapainya Indonesia yang lebih sehat.

Menkes menyoroti pentingnya peran dokter umum dan tenaga kesehatan lini terdepan dalam keberhasilan Program CKG, terutama dalam pelaksanaan deteksi dini, edukasi, dan layanan promotif di masyarakat.

Hadir sebagai keynote speaker, Wakil Menteri Kesehatan, Dr. Benyamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR, yang memaparkan arah kebijakan teknis serta strategi implementasi Program CKG.

Wamenkes menekankan bahwa keberhasilan program menuntut kolaborasi erat lintas profesi - dokter, perawat, bidan, dan apoteker - agar pelaksanaannya efektif, terstandar, dan menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat di berbagai daerah.

Webinar tersebut diikuti oleh ribuan peserta dari seluruh Indonesia melalui platform daring. Peserta terdiri dari dokter umum, perawat, bidan, apoteker, serta tenaga kesehatan lainnya.

Tingginya antusiasme menunjukkan kuatnya komitmen komunitas kesehatan dalam mendukung percepatan pemerataan akses layanan kesehatan nasional.