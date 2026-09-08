Upaya Pelindo Melibatkan Perempuan dalam TJSL Tuai Apresiasi

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menjalankan tiga inisiatif di bidang inklusi sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi dalam perluasan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Pelaksanaan program tersebut mendapat perhatian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), atas kuatnya keterlibatan perempuan sebagai penerima manfaat sekaligus penggerak program.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih mengapresiasi keterlibatan perempuan dalam program TJSL Pelindo.

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Menurutnya, terbukanya akses dan kesempatan bagi perempuan menjadi bagian penting dalam mendorong perempuan semakin mandiri sekaligus berkontribusi bagi keluarga dan masyarakat.

“Kami mengapresiasi upaya Pelindo yang memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat dan memperoleh manfaat dari berbagai program pemberdayaan," kata Amurwani, Selasa (8/9).

Adapun ketiga program tersebut meliputi penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas, pelepasan relawan Port Captain Inspirasi 2026 ke wilayah 3T, serta bantuan sarana usaha bagi pelaku UMKM.

Keterlibatan perempuan terlihat dalam pelaksanaan program. Dari 20 relawan Port Captain Inspirasi 2026 yang akan diberangkatkan ke Banda Aceh, Garut, Sumbawa, dan Ambon, sebanyak 16 orang merupakan perempuan. Sementara dari 53 pelaku UMKM penerima bantuan sarana usaha, 41 di antaranya perempuan. Pelindo juga menyalurkan alat bantu kepada 25 penyandang disabilitas, delapan di antaranya perempuan.

"Ketika perempuan mendapatkan akses dan kesempatan untuk berkembang, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh keluarga dan lingkungan di sekitarnya,” ujar Amurwani.