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Upaya Pemkot Tangsel Mengawal Keadilan Sekaligus Menepis Mitos Kota Autopilot

Upaya Pemkot Tangsel Mengawal Keadilan Sekaligus Menepis Mitos Kota Autopilot
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Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tangerang Selatan, Tb. Asep Nurdin. Foto: dok. Pemkot Tangsel

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Deretan gedung modern hingga klaster perumahan mewah yang menjamur di Tangerang Selatan, sering kali memicu anggapan miring: kota ini berjalan sendiri (autopilot), berkat tangan-tangan pengembang besar.

Namun, di balik kemewahan kawasan komersial itu, ada denyut kehidupan warga di perkampungan yang juga menuntut perhatian.

Menyeimbangkan dua dunia yang kontras ini jelas bukan perkara mudah yang bisa dibiarkan berjalan tanpa kemudi.

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Pengamat Kebijakan Publik Yanuar Winarko, menepis keras label "Kota Autopilot" tersebut.

Baginya, istilah itu tidak pernah ada dan sama sekali tidak berdasar jika melihat realitas di lapangan.

"Di tengah pesatnya perkembangan kota dan bisnis yang digerakkan para pengembang ternama, Pemkot Tangsel justru menunjukkan kapasitasnya," ujar Yanuar.

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"Mereka mengawal, menata, dan menjamin perkembangan kota ini berjalan adil bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali."

Menurut Yanuar, kompleksitas sosiologis Tangsel sebagai kota satelit menuntut pemerintah daerah berperan sebagai social glue atau perekat sosial.

Pengamat Kebijakan Publik Yanuar Winarko, menepis keras label "Kota Autopilot" untuk Tangerang Selatan

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