Upaya Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas, Jasa Raharja Apresiasi Mitra Transportasi

jpnn.com, JAKARTA - Pelayanan publik di sektor transportasi menjadi instrumen strategis pemerintah dalam menjamin keamanan dan keselamatan berlalu lintas, ketertiban administrasi kendaraan bermotor, serta peningkatan kepatuhan masyarakat.

Penguatan tata kelola transportasi ini dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor antara Polri, pemerintah daerah, dan Jasa Raharja.

Kolaborasi dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadi elemen penting, khususnya dalam peningkatan keselamatan berlalu lintas dan pelayanan korban kecelakaan secara cepat, profesional, dan berkeadilan. Sebagai bagian dari Tim Pembina Samsat, Jasa Raharja terus mengembangkan sinergi lintas sektor dalam membangun ekosistem layanan publik terintegrasi.

Pada momentum Puncak Peringatan HUT ke-65 Jasa Raharja, apresiasi diberikan kepada para mitra kerja atas kontribusinya dalam memperkuat tata kelola transportasi nasional yang tertib dan aman. Penghargaan tersebut terbagi dalam tiga kategori, yakni Kategori Regulator, Kategori Mitra Strategis Polri, serta Kategori Kolaborasi Peningkatan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

“Kolaborasi dengan regulator, Polri, serta mitra strategis lainnya menjadi fondasi penting bagi Jasa Raharja dalam menjalankan mandat negara. Sinergi ini memastikan keselamatan berlalu lintas, kepatuhan wajib pajak, dan sistem perlindungan korban kecelakaan berjalan selaras sehingga negara hadir melalui pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkeadilan,” ujar Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin dalam siaran persnya Selasa (27/1).

Dia menambahkan kolaborasi tersebut turut memperkuat peran negara yang diwakili Jasa Raharja sebagai instrumen perlindungan sosial.

Dalam Kategori Mitra Strategis Polri, penghargaan diberikan kepada Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho atas sinergi strategis dalam peningkatan keselamatan berlalu lintas dan pelayanan korban kecelakaan.

Penghargaan juga diberikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan atas kinerja unggul dalam pengembangan regulasi sektor transportasi darat yang berorientasi pelayanan publik.