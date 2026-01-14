menu
Upaya Satria Muda Bandung Menguatkan Kesehatan dan Performa Pemain
Acara kerja sama Satria Muda Bandung dengan pusat kedokteran dan kebugaran olahraga, Royal Sports. Foto: Dokumentasi Royal Sports

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Satria Muda Bandung menjalin kerja sama dengan pusat kedokteran dan kebugaran olahraga Royal Sports.

Managing Director Satria Muda Christian Ronaldo Sitepu mengungkapkan kemitraan itu sejalan dengan keinginan pihaknya untuk menempatkan kesehatan dan kesejahteraan atlet sebagai prioritas utama.

“Program kesehatan, nutrisi, dan pemulihan yang sesuai standar membantu kami menjaga konsistensi performa sepanjang musim," ujar pria yang akrab disapa Dodo itu.

Baca Juga:

Adanya kerja sama yang dilakukan membuat para pemain Satria Muda mendapatkan pelayanan penuh program recovery.

Program tersebut nantinya dijalankan mencakup pemeriksaan medis komprehensif, pemulihan cedera, serta penguatan kondisi fisik dan mental pemain.

Pendiri Royal Sports, Derice Sumantri mengungkapkan bahwa penanganan pertama pada atlet basket sangat penting sehingga memerlukan pendekatan yang spesifik dan terukur.

Baca Juga:

“Kami ingin memastikan mereka berada pada kondisi yang tepat untuk bermain, bahwa kami mendeteksi cedera sejak tahap awal,” katanya.

“Membekali atlet dengan multidisiplin dokter karena tubuh mereka adalah investasi untuk karier dan kecintaan mereka pada olahraga,” ujar Derice.

