Upaya Unifam Memperkuat Kehadiran Produk Indonesia di Pasar Global

jpnn.com, JAKARTA - Semangat From Our Family to Your Family terus membawa Unifam melangkah lebih jauh. Pada Kamis (18/6), Unifam melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat kehadiran produk Indonesia di pasar global.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Fajarini Puntodewi selaku Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI dan Bapak Miftah Farid selaku Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kementerian Perdagangan RI.

Dalam kesempatan tersebut, Unifam diwakili oleh Pak Ongkie Tedjasurja selaku Executive Director, Bu Windy Prastiwi selaku Head of Human Capital & Corporate Secretary, Pak Yulius selaku Head of International Business Unit (IBU), serta Pak Danang Pramudityo selaku Government Relation & CSR.

Pertemuan itu menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah guna membuka lebih banyak peluang bagi produk Indonesia untuk bertumbuh di pasar internasional.

Perjalanan tersebut juga diiringi dengan berbagai pencapaian yang membanggakan. Pada 15 Mei 2026 lalu, Unifam berhasil melakukan ekspor perdana ke Mongolia melalui pengiriman produk Milkita Candy, Milkita Bites, dan Milkita Milky.

Tidak berhenti sampai di sana, pada 9-11 Juni 2026, Unifam juga berpartisipasi dalam World Food Expo West Africa di Lagos, Nigeria, sebagai bagian dari upaya menjajaki peluang pasar Afrika dan memperluas jaringan bisnis global.

Baca Juga: Unifam Hadirkan Kebahagiaan dan Kebersamaan di Nadaloka 2026

Saat ini, produk-produk Unifam telah hadir di lebih dari 20 negara. Pencapaian tersebut tentu tidak lahir dalam semalam. Di balik setiap produk yang sampai ke tangan konsumen di berbagai negara, terdapat kontribusi dan dedikasi seluruh Unifamers yang setiap hari bekerja dengan semangat yang sama untuk menghadirkan kualitas terbaik.

Mulai dari tim manufaktur yang menjaga kualitas produk, tim Unifam Innovation & Development Center (UIDC) yang terus menghadirkan inovasi, tim sales dan business yang membuka peluang baru, hingga seluruh fungsi pendukung yang memastikan setiap proses berjalan dengan baik, semuanya memiliki peran penting dalam perjalanan ini.