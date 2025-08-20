menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Motor » Upaya Unik Motul Mengedukasi Pengendara Perihal Memilih Pelumas Motor

Upaya Unik Motul Mengedukasi Pengendara Perihal Memilih Pelumas Motor

Upaya Unik Motul Mengedukasi Pengendara Perihal Memilih Pelumas Motor
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Motul MOXI berlanjut ke Medan. Foto: motul

jpnn.com, JAKARTA - Upaya Motul membuka ruang interaksi langsung kepada pengendara motor di tanah air melalui Motul MOXI (Mobile Exhibition), terus berlanjut.

Setelah memulai perjalanannya dari titik nol kilometer di Sabang, Motul MOXI kini berlanjut ke Kota Medan.

Motul MOXI merupakan bagian dari rangkaian roadshow dari upaya Motul mengedukasi pengendara perihal perawatan motor dan memilih pelumas, sekaligus promosi.

Baca Juga:

Di Kota Medan, Motul MOXI hadir di dua lokasi bengkel yakni Cemara Ban pada tanggal 1–4 Agustus, lalu berlanjut ke bengkel Cakrawala Ban pada 5–7 Agustus.

Dalam kegiatan itu, Motul menghadirkan promo spesial 'Beli 3 Liter Oli, Gratis 1 Liter'.

Promo tersebut berlaku untuk pembelian oli dari lini produk unggulan Motul, yaitu Multipower Plus Series, H-Tech 100 Plus Series, TRD Series, dan Mugen Series.

Baca Juga:

Dalam kesempatan itu, Motul juga memberikan konsultasi seputar pelumas serta memberikan tip memilih pelumas berkualitas kepada pengguna kendaraan di Kota Medan.

"Kegiatan Motul MOXI bertujuan mendekatkan Motul kepada konsumen melalui edukasi produk serta konsultasi langsung seputar pelumas kendaraan."

Upaya Motul membuka ruang interaksi langsung kepada pengendara motor di tanah air melalui Motul MOXI (Mobile Exhibition), terus berlanjut.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI