Upbit Ajak Investor Kedepankan Pemahaman dan Manajemen Risiko Pasar Kripto

jpnn.com, JAKARTA - Upbit Indonesia menilai aset kripto masih memiliki potensi sebagai salah satu pilihan diversifikasi investasi bagi masyarakat Indonesia, seiring meningkatnya pemahaman terhadap aset digital, makin luasnya akses ke platform perdagangan yang teregulasi, serta berkembangnya ekonomi digital.

Namun, di tengah volatilitas pasar yang tinggi, investor perlu memahami karakter aset, menerapkan manajemen risiko, dan mengambil keputusan investasi berdasarkan tujuan serta kemampuan finansial masing-masing.

Pasar kripto global saat ini bergerak dinamis. Pergerakan harga tidak hanya dipengaruhi faktor internal industri, tetapi juga kondisi makroekonomi seperti data inflasi, arah kebijakan suku bunga bank sentral, dan sentimen pasar keuangan global.

Di tengah fluktuasi tersebut, minat investor institusional terhadap aset kripto masih terjaga, sementara di dalam negeri jumlah investor kripto terus bertumbuh seiring makin lengkapnya ekosistem perdagangan yang diawasi regulator.

“Kripto memiliki karakter dan risiko yang berbeda dibandingkan instrumen investasi lainnya. Karena itu, yang paling penting bukan sekadar melihat peluang keuntungan, tetapi memahami aset yang dipilih, risikonya, serta memastikan keputusan investasi sesuai dengan kondisi dan tujuan keuangan masing-masing," kata CEO Upbit Indonesia Resna Raniadi.

Dia mengatakan aset kripto menjadi salah satu alternatif kelas aset di tengah semakin beragamnya pilihan investasi. Bagi sebagian investor, kripto dapat menjadi bagian dari strategi diversifikasi untuk mengurangi ketergantungan portofolio pada satu instrumen.

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Di sisi lain, perkembangan teknologi blockchain juga terus memperluas pemanfaatan aset digital di luar aktivitas perdagangan. Partisipasi investor ritel dan institusional secara global turut mendorong perkembangan industri, meski risiko volatilitas tetap perlu menjadi perhatian.

Harga aset kripto dapat bergerak signifikan dalam waktu singkat karena dipengaruhi kondisi pasar global, sentimen investor, perkembangan teknologi, hingga regulasi. Karena itu, investor perlu melakukan riset mandiri dan menerapkan pengelolaan risiko sebelum mengambil keputusan.