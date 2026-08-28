Upbit Indonesia Gandeng Persija Buka Ruang Baru Edukasi Aset Digital

jpnn.com, JAKARTA - Upbit Indonesia resmi menjalin kolaborasi dengan Persija Jakarta melalui kerja sama sponsorship untuk musim Super League 2026/2027.

Kolaborasi ini menjadi langkah baru bagi Upbit Indonesia dalam memperluas edukasi dan literasi aset digital dengan menjangkau masyarakat di luar ekosistem kripto melalui salah satu komunitas sepak bola terbesar di Indonesia.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian sponsorship yang berlangsung di Persija Galeri, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Kolaborasi ini mempertemukan dua industri yang berbeda, yaitu aset digital dan sepak bola, dengan satu kesamaan utama: kekuatan komunitas.

Bagi Upbit Indonesia, kolaborasi bersama Persija menjadi langkah penting karena untuk pertama kalinya perusahaan memperluas kemitraannya ke komunitas di luar ekosistem aset digital.

Selama ini berbagai aktivitas edukasi Upbit Indonesia banyak menyasar masyarakat yang telah memiliki kedekatan dengan industri tersebut.

Melalui Persija dan basis pendukungnya yang luas, Upbit Indonesia ingin membawa pemahaman mengenai aset digital kepada kelompok masyarakat yang lebih beragam.

CEO Upbit Indonesia Resna Raniadi mengatakan Persija dipilih bukan hanya karena posisinya sebagai salah satu klub sepak bola besar di Indonesia, tetapi juga karena kuatnya sejarah, identitas, dan loyalitas komunitas yang telah dibangun selama lintas generasi.

“Bagi kami, Persija bukan hanya klub sepak bola. Persija adalah identitas, kebanggaan, dan semangat jutaan masyarakat Jakarta dan Indonesia yang telah teruji lintas generasi. Kami mencari mitra yang benar-benar merepresentasikan semangat perjuangan, konsistensi, dan loyalitas. Kami menemukan semangat tersebut bersama Persija dan percaya bahwa masa depan aset digital tidak dapat dibangun hanya oleh exchange, regulator, ataupun pelaku industri. Komunitas yang kuat juga akan menjadi bagian dari perjalanan Upbit Indonesia,” ujar Resna.