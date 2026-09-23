Upbit Perkuat Komitmen Sosial Lewat Aksi Kemanusiaan untukFlores & Edukasi Anak di Medan

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai bagian dari komitmennya untuk tumbuh bersama masyarakat Indonesia, Upbit Indonesia menjalankan dua kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Flores, Nusa Tenggara Timur, dan Medan, Sumatera Utara.

Kedua kegiatan tersebut memiliki fokus yang berbeda, mulai dari dukungan kemanusiaan dan pemulihan pascabencana hingga penyediaan ruang belajar serta edukasi keselamatan bagi anak-anak.

CEO Upbit Indonesia Resna Raniadi mengatakan kontribusi perusahaan di Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui edukasi dan pengembangan ekosistem aset digital, tetapi juga melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

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“Bagi kami, tumbuh di Indonesia juga berarti tumbuh bersama masyarakat Indonesia. Upbit ingin berkontribusi tidak hanya melalui edukasi aset digital, tetapi juga melalui kepedulian sosial dan kemanusiaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Resna.

Pada 5 September 2026, Upbit Indonesia berkolaborasi dengan Yayasan Andaru Selaras (YAS) untuk memberikan dukungan kepada masyarakat terdampak gempa di Flores serta membantu penyaluran bantuan kepada kelompok yang membutuhkan.

Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kabupaten Manggarai, di mana sekitar 47.840 warga mengungsi dan 17.108 rumah dilaporkan mengalami kerusakan.

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Di sejumlah titik pengungsian, masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses terhadap air bersih, fasilitas sanitasi, penerangan, perlengkapan tidur, serta kebutuhan khusus bagi perempuan, bayi, dan keluarga.

Melalui kolaborasi tersebut, bantuan disalurkan dalam bentuk berbagai kebutuhan dasar, antara lain selimut, matras, terpal, hygiene kit, dignity kit, baby kit, dukungan penyediaan air bersih, serta paket pangan keluarga.