jpnn.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya ancaman siber, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau pelaku industri aset keuangan digital untuk memperkuat keamanan sistem dan pelindungan konsumen.

Penguatan tersebut mencakup pemantauan aktivitas mencurigakan, pengamanan akses akun, serta peningkatan kewaspadaan terhadap modus penipuan dan pengambilalihan akun.

Sejalan dengan imbauan tersebut, Upbit Indonesia menekankan pentingnya kesiapan platform dan kewaspadaan pengguna dalam menjaga keamanan aset digital.

Baca Juga: Upbit Ajak Investor Kedepankan Pemahaman dan Manajemen Risiko Pasar Kripto

Menurut Upbit Indonesia, pelindungan berlapis dari sisi platform perlu didukung oleh pemahaman pengguna dalam mengenali dan menghindari upaya penipuan, salah satu ancaman yang perlu diwaspadai adalah rekayasa sosial atau social engineering.

Modus ini memanfaatkan manipulasi dan penyamaran untuk mendorong pengguna menyerahkan informasi rahasia atau memberikan akses kepada pihak yang tidak berwenang. Pelaku kerap mengatasnamakan layanan pelanggan atau pihak resmi lainnya agar instruksinya terlihat meyakinkan.

"Keamanan aset digital membutuhkan perlindungan berlapis dan evaluasi yang berkelanjutan. Platform perlu sigap mengenali aktivitas tidak wajar dan merespons potensi ancaman, sementara pengguna perlu memahami cara menjaga akses akunnya. Keduanya saling melengkapi dalam memperkuat pelindungan konsumen,” ujar CEO Upbit Indonesia Resna Raniadi.

Pengamanan platform perlu mencakup deteksi aktivitas tidak wajar, verifikasi transaksi dan perubahan data keamanan, pembatasan hak akses, pengujian keamanan berkala, serta prosedur respons insiden yang cepat. Upaya ini juga perlu menjangkau keamanan perangkat kerja dan layanan pihak ketiga yang terhubung dengan sistem.

Beberapa aktivitas perlu mendapat perhatian khusus. Contohnya masuk akun dari perangkat yang tidak dikenali, permintaan pengaturan ulang kata sandi, perubahan data kontak, dan penarikan aset yang tidak sesuai dengan pola transaksi pengguna. Dengan mengenali indikasi tersebut sejak dini, platform dapat menentukan langkah pengamanan dan melakukan verifikasi lebih lanjut.