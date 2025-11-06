menu
Update Bahan Pokok di Pasar Hari Ini, Harga Daging Sapi Naik, Ayam Turun

Ilustrasi pedagang berjualan bahan pokok. Ilustrasi: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional seluruh provinsi menunjukkan variasi pada Kamis (6/11).

Data terbaru dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS Nasional) menunjukkan adanya kenaikan, penurunan, dan harga yang stabil untuk berbagai komoditas.

Kenaikan harga signifikan terjadi pada cabai merah besar yang naik 6.51% atau Rp3.200 menjadi Rp52.350 per kilogram.

Kenaikan juga tercatat pada bawang merah ukuran sedang sebesar 0.48% atau Rp200 menjadi Rp42.000 per kilogram, serta bawang putih ukuran sedang naik 0.64% atau Rp250 menjadi Rp39.100 per kilogram.

Daging sapi kualitas 1 dan 2 juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0.71% atau Rp1.000, menjadi Rp141.650 per kilogram dan 1.17% atau Rp1.550 menjadi Rp134.000 per kilogram.

Sementara itu, beberapa komoditas mengalami penurunan harga, di antaranya daging ayam ras, cabai merah keriting, minyak goreng curah, dan telur ayam ras.

Penurunan harga tertinggi terjadi pada daging ayam ras segar turun 1.7% atau Rp650 menjadi Rp37.500 per kilogram.

Cabai merah keriting juga mengalami penurunan sebesar 1.4% atau Rp750 menjadi Rp52.800 per kilogram.

