Update Harga Emas Antam Hari Ini 14 Oktober, 5 Gram Rp12.645.000
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam hari ini Rabu 14 Oktober 2026.
Laman Logam Mulia dipantau dari Jakarta, Rabu (14/10), pukul 08.48 WIB menunjukkan harga emas Antam tidak mengalami perubahan, yakni tetap di angka Rp2.574.000 per gram.
Adapun harga beli kembali (buyback) emas batangan Antam turut tak bergerak di angka Rp2.383.000 per gram.
Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.
PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.
Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.
Berikut daftar lengkap harga dasarnya:
Berikut update harga emas Antam hari ini Rabu 14 Oktober 2026, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gelar OTT di BNPB, KPK Sita Emas & Duit Rp1,4 Miliar
- Harga Emas Antam Hari Ini Turun, Jadi Rp 2,574 Juta Per Gram
- Harga Emas Antam Hari Ini 12 Oktober Naik Tipis, Jadi Sebegini Per Gram
- Naik Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 9 Oktober Rp 2,572 Juta Per Gram
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 8 Oktober, Antam 5 Gram Rp 12.789.000
- Harga Emas Antam Hari Ini 7 Oktober Naik, 1 Gram Jadi Rp 2,580 Juta