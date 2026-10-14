Update Harga Emas Antam Hari Ini 14 Oktober, 5 Gram Rp12.645.000

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam hari ini Rabu 14 Oktober 2026.

Laman Logam Mulia dipantau dari Jakarta, Rabu (14/10), pukul 08.48 WIB menunjukkan harga emas Antam tidak mengalami perubahan, yakni tetap di angka Rp2.574.000 per gram.

Adapun harga beli kembali (buyback) emas batangan Antam turut tak bergerak di angka Rp2.383.000 per gram.

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya: