Update Harga Emas Antam Hari Ini 22 Desember, Cek Daftarnya

Update Harga Emas Antam Hari Ini 22 Desember, Cek Daftarnya

Update Harga Emas Antam Hari Ini 22 Desember, Cek Daftarnya
Pramuniaga menunjukkan emas batangan Aneka Tambang (Antam) di sebuah gerai emas di Malang, Jawa Timur. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/YU

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam hari ini Senin 22 Desember 2025.

Dikutip dari laman Logam Mulia, Senin (22/12), harga emas Antam naik Rp 11.000.

Awalnya, harga emas Antam Rp 2.491.000, dan kini menjadi Rp 2.502.000 per gram.

‎Begitu pula harga jual kembali (buyback) turut naik menjadi Rp 2.361.000 dari awalnya Rp 2.350.000 per gram.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

‎‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

