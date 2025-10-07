menu
Update Harga Emas Antam Hari Ini 7 Oktober 2025: Melonjak Lagi

Update Harga Emas Antam Hari Ini 7 Oktober 2025: Melonjak Lagi

Update Harga Emas Antam Hari Ini 7 Oktober 2025: Melonjak Lagi
Update harga emas Selasa 7 Oktober 2025. Ilustrasi. foto: Sultan Amanda/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam hari ini Selasa 7 Oktober 2025 yang dipantau dari laman Logam Mulia.

Emas Antam hari ini kembali mengalami peningkatan harga jual.

Harga emas Antam mengalami kenaikan Rp 34 ribu.

Kini, harga emas Antam dibanderol Rp 2.284.000, dari sebelumnya Rp 2.250.000 per gram. 

Emas Antam pada Senin (6/10), juga telah mengalami kenaikan harga sebesar Rp 11.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) pada Selasa meroket menjadi Rp 2.132.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

Harga emas Antam melonjak lagi hari ini, Selasa 7 Oktober 2025. Jadi sebegini per gramnya.

