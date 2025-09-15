menu
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Update Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 15 September, Berikut Daftarnya

Update Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 15 September, Berikut Daftarnya

Update Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 15 September, Berikut Daftarnya
Update harga emas di Pegadaian hari ini Senin 15 September 2025. Ilustrasi. foto: Sultan Amanda/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Berikut daftar harga emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini, Senin 15 September 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (15/9), harga emas tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24, dan Antam, stabil.

‎Harga jual emas Antam stabil di angka Rp 2.183.000 per gram. 

Harga emas Galeri24 berada pada angkat Rp2.084.000 per gram.

Untuk harga emas UBS tetap dibanderol di angka Rp 2.113.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

‎Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Berikut daftar harga emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini, Senin 15 September 2025.

