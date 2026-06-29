Update Harga Emas Antam, UBS & Galeri24 Hari Ini 29 Juni di Pegadaian
Senin, 29 Juni 2026 – 11:20 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam, UBS dan Galeri24 hari ini Senin 29 Juni 2026 di Pegadaian.
Dikutip dari laman Pegadaian, Jakarta, Senin (29/6), pukul 10.53 WIB, harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing berada di angka Rp 2.627.000, Rp 2.751.000, dan Rp 2.639.000 per gram.
Harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
0,5 gram: Rp 1.378.000
1 gram: Rp 2.627.000.
2 gram: Rp 5.189.000
Berikut update harga emas Antam, UBS dan Galeri24 hari ini Senin 29 Juni 2026 di Pegadaian.
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