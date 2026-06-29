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Update Harga Emas Antam, UBS & Galeri24 Hari Ini 29 Juni di Pegadaian

Update Harga Emas Antam, UBS & Galeri24 Hari Ini 29 Juni di Pegadaian
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Update harga emas hari ini Senin 29 Juni 2026 di Pegadaiaan. Foto: Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam, UBS dan Galeri24 hari ini Senin 29 Juni 2026 di Pegadaian.

Dikutip dari laman Pegadaian, Jakarta, Senin (29/6), pukul 10.53 WIB, harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing berada di angka Rp 2.627.000, Rp 2.751.000, dan Rp 2.639.000 per gram.

Harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

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Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.378.000

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1 gram: Rp 2.627.000.

‎2 gram: Rp 5.189.000

Berikut update harga emas Antam, UBS dan Galeri24 hari ini Senin 29 Juni 2026 di Pegadaian.

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