Update Harga Emas di H+2 Lebaran 2026, Jangan Kaget

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas batangan di Pegadaian dilaporkan tidak mengalami penurunan atau kenaikan pada hari ini Senin (23/3).

Dipantau dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Senin (23/3), harga emas UBS dan Galeri24 tidak bergerak, masing-masing di angka Rp2.933.000 dan Rp2.920.000 per gram.

Harga yang tertera hari ini atau H+2 Lebaran stabil dari angka yang tertera di laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu (22/3) pagi.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Harga emas Antam di laman Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.