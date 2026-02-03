Update Harga Emas di Palembang Hari Ini, Rp 16 Juta per Suku
jpnn.com, PALEMBANG - Fluktuasi harga emas perhiasan di Kota Palembang terus berlanjut.
Berdasarkan pantauan di Toko Emas Laris yang berlokasi di kawasan 16 Ilir Palembang terdapat penyesuaian harga untuk beberapa jenis perhiasan, Selasa (3/2/2026).
Melalui papan informasi harian toko, harga emas hari ini tercatat sebagai berikut:
Kalung dan gelang Rp 16.000.000 per suku, cincin Rp 16.100.000 per suku.
Diketahui 1 suku setara dengan berat 6,7 gram.
Dalam menghindari penipuan, Toko Laris menegaskan beberapa aturan penting bagi calon pembeli.
Hanya melayani transaksi langsung. Jual beli hanya dilakukan di toko secara langsung, tidak melayani pesanan secara online.
Tidak tersedia sistem kredit atau arisan emas.
Harga emas perhiasan di Toko Emas Laris Palembang hari ini Rp 16.000.000 juta per suku untuk kalung dan gelang, sedangkan cincin Rp 16.100.000 per suku.
