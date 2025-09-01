Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 1 September: Antam, UBS dan Galeri24 Stabil
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian pada hari pertama September 2025. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (1/9), harga tiga produk logam mulia, yakni Antam, UBS, dan Galeri24, stabil atau tidak mengalami perubahan.
Harga emas Antam di Pegadaian hari ini stabil di angka Rp 2.060.000 per gram, setelah sempat mengalami peningkatan pada Minggu (31/8) dari Rp 2.043.000 per gram.
Selaras dengan Antam, harga emas UBS dan Galeri24 pun tak mengalami perubahan, masing-masing dibanderol dengan harga Rp 1.987.000 per gram dan Rp 1.967.000 per gram.
Untuk emas buatan Antam dan Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
- Harga emas Antam 0,5 gram: Rp 1.082.000
