Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 1 September, Galeri24 Rp 2,606 Juta Per Gram
Selasa, 01 September 2026 – 11:21 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 1 September 2026.
Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Selasa (1/9), pukul 10.45 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.606.000, Rp 2.704.000, dan Rp 2.639.000 per gram.
Namun, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.
Adapun emas Galeri24 dan Antam dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara itu, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
0,5 gram: Rp 1.366.000
Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 1 September 2026. Emas Antam Rp 2,704 juta per gram.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Harga Emas Antam Hari Ini 1 September Turun, Cek Daftarnya
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 31 Agustus, Antam Rp 2,711 Juta Per Gram
- Harga Emas Antam Hari Ini 31 Agustus, Masih Stabil
- Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 28 Agustus, Turun Semua
- Turun Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 28 Agustus Jadi Sebegini Per Gram, Cek Daftarnya
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 27 Agustus Kompak Turun, Cek Daftar Terbarunya di Sini